Paidest kaob järjekordse ettevõtte esindus

Telia erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul oli nutiesinduste näol tegu maailmas ainulaadse telkoesinduse kontseptsiooniga, mis toodi koostöös Cleveroniga 2021. aastal ka avalikkuseni. „Kolme aasta jooksul on meie nutiesindused teenindanud kokku tuhandeid kliente. Täna külastavad neid esindusi siiski vaid üksikud inimesed päevas ning on näha, et meie kliendid eelistavad telkoteenustega seotud toiminguid teha teistes digikanalites, olgu selleks siis Telia e-pood või Telia iseteenindus. Oleme oma digikanaleid aastate lõikes pidevalt mugavamaks ja võimekamaks muutnud ning tänu sellele saab suurem osa kliente kõik endale vajaliku nendes kanalites ära tehtud. Ühtlasi on see märk sellest, et ühiskond on digiarengus viimastel aastatel sammu edasi teinud," ütles Viilmann.