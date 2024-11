Tuntud tšellisti näeb ka Järvamaal esinemas

Kui tuntud Eesti tšellist Silvia Ilves reklaamib just kirikutes toimuvat jõulutuuri, kus ta esineb koos oma lastega, siis Järvamaale ta selle ettevõtmisega ei jõua. Aga see ei tähenda, et muusik siinmail ei esineks. Vastupidi, teda saab jõulude ajal näha Hindreku talus ettevõtetele ja töökollektiividele mõeldud pidudel esinemas.