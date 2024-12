Noored hakkavad taas rohejahti pidama

“Meie eesmärk on jätkata Rohejahi senist edu ja veelgi laiendada programmi ulatust. Kuusakoski on laste ja noorte keskkonnakampaaniaid korraldanud juba kümme aastat, kaasates selle aja jooksul üle 100 000 noore üle Eesti. Rohejahi liikumine toimub teist aastat järjest ja fookuses on õpetada jäätmete sorteerimist, et suunata need ümbertöötlemisse. Kogutavate jäätmeliikide hulka kuuluvad alumiiniumist küünlaümbrised ja väiksem vanaelektroonika,” kommenteeris Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. “Oluline on märkida, et algatusega on nüüdseks liitunud paljud organisatsioonid ja ettevõtted nii avalikust kui ka erasektorist. Kuna Rohejahi siruulatus on kiiresti kasvanud ja näeme, et noortele meeldib selline mänguline ühistegevus, siis kutsume Rohejahi liikumisega ühinema ka teisi ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone.”