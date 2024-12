PILDID Villevere leiutajad tulid oma teadmistega kooliõpilaste ette

Praktilise töötoa viisid läbi kodukandi aktivistid Made In Villevere ühingust, mille sihiks on läbi meelelahutuslike tegevuste suunata noori huvituma masinatehnikast ja taaskasutuse rakendamisest remontimisel ning seeläbi meelitada nooremat generatsiooni nutiseadmete tagant loovtegevuse juurde. Eesmärk on anda edasi inseneritaipu, äratada noortes entusiasmi ning optimismi isetegemise võimaluste vastu.

Retla-Kabala kooli õpetaja Marit Kreitsman kutsus isadepäevale eelneval teemanädalal Made In Villevere leiutajaid õpilastele läbi viima käsitöö töötuba. Selline loovtegevus tõstab laste vaimset rahulolu ning õpilased saavad juurde enesekindlust ja arendavad fokusseeritult tegutsemist. Koolis toimunud töötoas said lapsed läbi praktilise kogemuse tunda ja proovida, kuidas ideest sünnib käegakatsutav tulemus.

Üheks ülesandeks oli õpilastel meisterdada oma joonise põhjal perfolindist, mutritest ja poltidest mudel. Alustati lihtsast joonisest, millele järgnes materjalide valimine ja tööriistade kasutamine. Teine praktiline ülesanne oli oma kätega lahti võtta ja siis jälle kokku panna mootor, et tutvuda masinate hingeeluga. Kätt sai harjutada nii saagide kui ka muruniidukite mootorite peal. Made In Villevere meeskond jagas praktilisi nippe, kuidas mõõta, milliseid tööriistu valida jms. Lapsed said ise tegemisel tunda nii edu kui tagasilööke, kuid kindlasti arendasid läbi selle keskendumist ja kannatlikkust.