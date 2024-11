Türil meenutati Valget Maja hea sõnaga

Türi üks vaieldamatult väärikamaid maju on Valge Maja, mille loomisest täitus tänavu 100 aastat. Maja püsib kindlalt ka praegu ning on koduks Türi vallavalitsusele ja raamatukogule. Aegade jooksul on seda oma koduks nimetanud vee paljud teisedki asutused. Maja auks ja seal olnu meenutuseks korraldas Türi vald armsa meenutuste õhtu.