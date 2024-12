Festival tõi kokku üle 800 võimleja

Eesti võimlemisliidu peasekretär Tene-Riin Vaarmann ütles, et GymnaFest oli juba 27. korda ning alates 1997. aastast on see olnud aasta üks oodatumaid ja rohkearvulisima osavõtuga võimlemisüritusi Eestis. «Eriliseks teeb festivali see, et sellel on võimalik osaleda kõikide võimlemisalade harrastajatel alates väikestest lastest kuni kuldse keskeani, sealhulgas ka poistel ja meestel,» selgitas ta.