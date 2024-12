Omavalitsused leiavad raskuste kiuste rallile lisaraha

Paide ralli peaks järgmisel aastal tulema neljandat korda ja on vaikimisi ka Eesti autoralli-meistrivõistluste üks etapp. Et korralduskulud on suured ja üha keerulisem on leida praegusel ajal selleks raha, on korraldaja BTR Racingu mittetulundusühing esitanud Järvamaa omavalitsustele taotluse suurendada toetust kaks korda, et võistlus saaks jätkuda.