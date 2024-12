Veipimine seab noorte tervise tõsiselt ohtu

Veipimine on levinud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Õpilased, kellega tegelen, on peamiselt vanuses 16–18 aastat, kuid paljud neist on veipimist alustanud juba põhikoolis, sageli 12–13aastaselt. Paljud noored isegi tunnistavad, et nad sooviksid veipimist maha jätta, kuid ei suuda, sest sõltuvus on liiga tugev.

Veipimise populaarsus on seotud tubakatööstuse turundusega. Veibitootjad on oma tähelepanu pööranud sellele, et veipimine oleks noortele ahvatlev – maitseomadused, lõhnad ja üldine kuvand, et see on vähem kahjulik kui suitsetamine.