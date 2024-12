Teeolud püsivad endiselt sügisesed

Päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, pärastlõunal läheb sadu põhja poolt alates üle lörtsiks. Tuul on 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 2..8°C, pärastlõunal hakkab loode poolt langema.