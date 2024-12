Kahe politseimaja liitmisega tekkis tugev Kesk-Eesti meeskond

„Nüüd mõistan, mis on kõik need muud ülesanded, mis juhi rolliga kaasnevad. Tulin Paidesse üsna optimistlikult, arvates, et suudan ise ka menetlusega tegeleda. Paraku tuleb peeglisse vaadata ja tunnistada, et ega ikka ei jõua küll,“ muigab Airika. „Samas ei ole pidanud sellest päris puudust tundma, sest meie üksus on piisavalt väike ja mahukamate või kiiremate menetluste puhul saavad kõik käe külge panna.“

Üks juhtum Lokuta küla kandis on selle kohta hea näide. Omanik sattus peale varastele, helistas politseisse ja asus ise autoga vargaid jälitama. „Patrull helistas mulle, et neil on üks kahtlustatav kinni peetud, sündmuskoht on teise koha peal ja kaks kahtlustatavat on veel jooksus, aga meil on ainult üks patrull Järvamaa peale. Helistasin ruttu Meelisele (Meelis Maaslepp, Paide menetlusgrupi uurija – L. A.) ja ütlesin, et võtku ta autovõtmed ja käerauad ning saame all kokku. Siis helistasin juba teistele, et mingu nad patrullile appi, sest kaks kahtlustatavat on jooksus ja neid on ilmselt meie eravärvides autoga lihtsam püüda,“ kirjeldab Airika. „Sääraseid asju tuleb ikka ette ja siis olen ka käe külge pannud. Ega mul selle vastu midagi pole, ma naudin neid hetki.“