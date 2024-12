Türi Põhikoolis ootab huvilisi rändnäitus tervislikust toitumisest

Rändnäitus „Terve tervis: söö, liigu, puhka, suhtle“ on osa terviseprogrammist, mille eesmärgiks on parandada Eesti kooliõpilaste terviseteadlikkust. Näituse on koostanud Tervisemuuseum ja Rimi, toetudes uusimatele toitumis- ja tervisesoovitustele. Projekti toetab Rimi Eesti Food AS.

Euroopa Komisjoni koostatud Eesti riigi terviseprofiil aastast 2021 ja 2023 toob välja, et iga viies eestlane on ülekaaluline ja see on Euroopa Liidus üks kõrgemaid näitajaid. Kõige enam on rasvumist just noorukite seas. Tervise Arengu Instituudi andmetel on ülekaalulisi noori kolm korda rohkem kui kahe aastakümne eest. Suurim riskitegur tervisele pole suitsetamine, alkohol või vähene liikumine, vaid juba aastaid on selleks kehv toitumine. Püsib ka probleem, et aina enam noori kasutavad veipimistooteid.

Näituse koostamisel lähtuti Põhjamaade 2023/2024 toitumissoovitustest, Harvardi ülikooli tervisliku elu suunistest 2023/2024 ja Tervise Arengu Instituudi uuringutest ning suunistest.

Tänu Rimi Eesti toetusele saavad õpilased näitusest osa kogu aasta vältel, see rändab igasse maakonda ja on ühes koolis üleval keskmiselt neli nädalat.