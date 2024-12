Ehituskaupluste keti järgmine lüli ulatub Põltsamaale

Espak Paide OÜ juhataja Eno Miljan lausus ajalehele Vooremaa, et luksust omada lausa kaht suurt ehituspoodi pole isegi Järvamaa pealinnal Paidel. „Meie kontseptsioon on olla inimestele nõuandjaks - tahame anda nõu, kuidas mingit asja ehitada, mida selleks vaja on ja nii edasi. Kui me 14 aastat tagasi Paides Espaki poe avasime, siis oli olukord teistsugune ja inimesed ei teadnud veel üldse, kuidas midagi ehitada, mis materjale tuleks selleks osta ja nii edasi. Nüüd on rahvas ikkagi tunduvalt teadlikum,” märkis Eno Miljan.