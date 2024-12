Heategija Preediku ellu kutsunud järva-jaanilane Priit Seire ütles, et juba varasemast kogemusest teadis ta, et töö saab ühe päevaga tehtud, kui on piisavalt abikäsi. "Meid oli pakkimas umbes kümmekond ja sellest täitsa piisas," sõnas ta.

Seire sõnul tuli tal tänavu kommide varumisega varakult alustada, et hinnatõusust ette jõuda. "Kommid tellisin ära juba augustis ning välja tuli need osta juba oktoobri lõpus. See oli ainus võimalus röögatust hinnatõusust pääseda ja natukenegi soodustust saada," selgitas ta. Šokolaadi ja kommide hinnad on viimastel kuudel röögatult tõusnud ja selliste hindade juures oleks komme oluliselt vähem saanud osta.