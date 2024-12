Teine liiga alustab tuleval hooajal uue võistlussüsteemiga

Uus liigasüsteem võimaldab sujuvamat üleminekut Esiliiga B ja teise liiga vahel: kui Esiliiga B tasemel on 36 ja teises liigas oli seni 26 mängu, siis nüüd on teise liiga esimesel tasandil 30 mängu. See tähendab, et tippliigade ambitsiooniga klubid ja võistkonnad saavad teise liiga esimesel tasandil parema ettevalmistuse. Muudatus räägiti klubidega läbi dialoogkohtumisel.