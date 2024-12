Kogukonnajuhid võtsid ühisel seminaril kokku aasta saavutused ja eesmärgid

„Kui 2018. aastal kogukonnajuhtide projektiga alustasime, oli palju küsimärke – ei teadnud, mis täpselt toimib või kuhu jõuame. Täna, kuus aastat hiljem, on hea tõdeda, et projekt elab ja kasvab. Kogukonnajuhid on oma tööga tõestanud, et jalgpall on palju enamat kui mäng,“ rääkis Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo.

Lõppenud hooajast tõi esile suurenenud publikuarvu ja klubide ühised algatused. „Meil oli liigana vähem alla 200 pealtvaatajaga mänge kui eelmisel aastal ning märkimist väärivad klubide erinevad heategevusüritused nagu Minu unistuste päev, vähiravifond Kingitud Elu ja Roosa jalgpall. On hea meel, et ka kõnnijalgpall kogub üha rohkem tuure. Muutusime üleüldiselt stabiilsemaks, kuid kindlasti on veel kohti, kus juurde panna,“ rääkis Soo. Ta lisas, et eesmärk on kindlasti publikuarvu kasvatada.

Soo sõnul oli oluline kuulata klubide tagasisidet, et sellest lähtuvalt panna jaanuari lõpuks paika ka liiga eesmärgid. „Nagu mainitud, siis üks eesmärk on kasvatada pealtvaatajate arvu. Üks osa on kogukonnajuhtide projekt, et muuta klubid kogukonna ankruteks ja kogunemiskohtadeks – inimesed saavad kokku, tulevad staadionile, elavad kaasa ja toetavad oma klubi. Teine pool on kommunikatsioon, turundus ja muud tegevused,“ sõnas Soo lõpetuseks.

Eesti Jalgpalli Liidu algatatud kogukonnajuhtide projekti eesmärk on aidata klubidel kaasata ja siduda inimesi kogukonnaga läbi järjepideva töö. Kogukonnajuhid kohtuvad projektis iga kahe kuu tagant ühepäevaseks seminariks, kus räägitakse erinevatest valdkonda puudutavatest teemadest, jagatakse ideid ja parimaid praktikaid ning analüüsitakse tehtud tööd. Lisaks ühistele seminaridele toimuvad kuu alguses iga klubi kogukonnajuhiga individuaalsed tagasisidestavad kohtumised, kus jalgpalliliit vaatab koos vastava kogukonnajuhiga üle tegevuskava ning lepitakse kokku järgnevad peamised eesmärgid. (JT)