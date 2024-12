Järvamaal püsib põtrade küttimisprotsent teistest madalamal

Jahise andmetel on 303 jahipiirkonnas kütitud 2747 põtra (2023. a 2655 põtra). Kui lisada siia Jahisega liitumata 26 jahipiirkonda arvestusliku keskmise küttimisega 90%, siis peaks olema kuu lõpu seisuga kütitud 3000 põtra (2023. a 3100 isendit), mis on 81,4% sellest, mis oli kokku lepitud jahindusnõukogudes – 3685 isendit, saab teada Eesti Jahimeeste Seltsi koduleheküljelt.

Kõige paremini on küttimine läinud Tartumaal, kus mahu täitmisprotsent on 93% (2023. a 92,17%), seejärel tuleb Põlvamaa 91%-ga ja Võrumaa 90%-ga. Hiiumaal on küttimismahu täitmine 89% ja ka Viljandimaal 89%. Teiste küttimismaht jääb veidi alla, näiteks Lääne-Virumaal on mahust täidetud 87%, Jõgevamaal 85%, Saaremaal 84%, Ida-Virumaal 84%, Läänemaal 84%, Pärnu- ja Raplamaal 81%. Ülejäänud maakondadel on täitmise protsent alla 80 – Harjumaal 77% ja Järvamaal 76%.