Laat kui kauplemis- ja suhtluskoht on üha rohkem ausse tõusmas. Internetist leheküljelt laadakalender.ee leiab tänasest kuni aastavahetuseni veel 45 eriilmelist laata: Virust Võruni ja Saaremaast Peipsi veereni võib Eestimaa läbi sõita ning kotid kõiksugu head ja paremat laadakaupa täis osta. Samas saab lasta jalal põntsuda mõnusa muusika saatel, kuulata lauljaid, nautida (rahva)tantsijaid, mugida laadasaia ja -sinki. Täpselt nii oli ka möödunud laupäeval Järvamaa keskuses Paides Jõulukroonil, kus hallile ja niiskele ilmale vaatamata käis lõbus laadatrall. Rahvast jagus nii keskväljakule – ajaloolisele turuplatsile – müügilettide ümber tunglema kui ka kirikusse kontserti kuulama. Jõululaat Türil on veel ees. Aastalõpulaatade rohkus pole ime, kohe-kohe on jõulud käes, kingikotid ootavad täitmist ja pühadelaud katmist.

Foto: Kaarel Aluoja