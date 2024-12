YOOKil läks Indias hästi

Eesti ettevõtetest pääses nominentide hulka veel Yook Production AS oma kolme kaerajoogiga. Lisaks teenisid messil nominatsiooni AS A. Le Coq (alkoholivabade toodete kategoorias) ja Haage Joogid OÜ (disaini kategoorias).

“Hea on näha, et alternatiivsete valkude turg on Indias mitte ainult suur, vaid ka kiiresti laienev,” rääkis TFTAKi äriarendusjuht Merli Üle. “SIALi messil saime oma hernevalgu baasil loodud lõhefileele ülihead tagasisidet – sealhulgas aasta kõige uuenduslikuma toote auhinna – ja mitmeid kõrge koostööpotentsiaaliga kontakte,” kiitis ta.

India ärimissiooni korraldasid ühiselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS), Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Eesti suursaatkond New Delhis. See tähendas, et Eesti toidu- ja joogiettevõtjad said oma toodangut tutvustada potentsiaalsetele India partneritele ja klientidele, samas kui minister Hartman kohtus ka India põllumajandusministri ning kaubandus- ja tööstusministriga, et arutada kahepoolse koostöö edendamise võimalusi.