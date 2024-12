Regionaalministeeriumi hinnangul ootavad Eesti piirkonnad riigilt suuremat tähelepanu ning ka riik vajaks kohapeal esindajat, kes vahendaks infot keskvalitsuse ja piirkonna vahel. Seepärast on Ida-Viru esindaja kogemust kavas laiendada üle Eesti ja riigi esindajate tööks saab piirkonna majanduse areng, selgitas regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais ERRile .

"Me jagaksime Eesti piirkondadeks ja igas piirkonnas oleks piirkonnajuht, kes tegeleks majanduse elavdamisega, vajadusel vaataks, kas vajalikud toetusmeetmed on olemas, kas piirkond saab nendest kasu, kas selle rakendamisel on mingeid tõrkeid ja käiks ka tegelikult pärisvalitsuse tasandil ja annaks ülevaateid, kuidas piirkonna majandusel läheb," rääkis Soomlais.