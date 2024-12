Koerust pärit näitleja Miika Pihlak teeb enne lavale minekut neli minutit planku

Miika Pihlak on sündinud ja üles kasvanud Koerus, ent pärast põhikooli lõppu läks edasi õppima Tallinna 32. keskkooli teatrikallakuga klassi. «Mul polnud üldse plaanis Koerust ära minna, aga et paljud klassikaaslased läksid igale poole katsetele, siis tundsin ka, et peaks proovima,» ütles ta.