Preemia või preemiata? Kas aasta lõpp kasvatab ka Järvamaa ametnike sissetulekuid

Türi vallavanem Sulo Särkinen kinnitas, et vallavalitsus sel aastal oma töötajatele jõulupreemiat ei maksa. „Valla eelarves ei ole ette nähtud vahendeid ei jõulupreemiate ega 13. palga maksmiseks. Eelarvepoliitika seab prioriteedid, mis on suunatud eelkõige haridusele, sotsiaalteenustele ning taristule,” sõnas ta.

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Annely Erm selgitas, et Paide linnavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajad saavad tänavu üldjuhul jõulupreemiat kuni 150 eurot (bruto). Need, kes on tööl kuni 0,5 koormusega või on olnud tööl vähem kui pool aastat, saavad pool summat.