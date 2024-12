Järvakast reservväelane kutsuti instruktorina teenistusse

Nii on 1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni treileri- ja puksiirimeeskonna erialakursustel kuus reservväelasest instruktorit, kelle hulgas on nii sel aastal ajateenistuse lõpetanuid kui ka neid, kel teenistusest möödas üle kümne aasta. Kutse ajateenijaid õpetama ei tulnud neile üllatusena. „Mulle tutvustati sellist võimalust juba siis, kui ise aega teenisin. Pikalt mõtlema ei pidanud, kui ikka kutsutakse, siis tuleb kohale tulla,“ ütles reservväelane, järvakas nooremseersant Jarl-Joosep Ilves, kes soovitab teistelgi reservistidel sarnaseid võimalusi ära kasutada. „Lõpuks on see ju hea võimalus tsiviilelust pisut vaheldust saada ja eks ajateenistuses saadud teadmised kinnistuvad õpetades endalgi,“ lisas ta.