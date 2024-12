Rakvere Teater tuleb aasta alguses mitmel korral järvalastest kultuurisõpradele külla

Peamine põhjus ongi see, et esmalt oli olemas näidend, kümme aastat hiljem tuli film. Kui vaatasin filmi, siis huvitas mind väga, et mis näitemäng seal taustal siis on, ja lugedes sain aru, et näitemäng oli põnevam. Niimoodi ta mind kummitama jäi. Teadsin kahte näitlejat, kes sobinuks ideaalselt peaosa mängima, ja üks neist oli Rakveres. Peetril ei ole just väga palju selliseid dramaatilisi tegelasi olnud.

Söömine on Karlile see droog, mis süütunnet kompenseerib ja kahandab. See on tema ravim. Karl on selline üleelusuurune altruist, kelle süda on määratu. Ta arvab, et sinna mahub kogu maailm sisse. Aga elu teeb talle selgeks, et just tema on see, kes põhjustab lähikonnas surma ja kadu. Ja nüüd ta tahab, et halvad asjad koos temaga otsa saaksid.