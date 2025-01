Lavastaja Andres Noormets, kuidas tuli mõte, et „Vaala” lugu võiks olla Eesti teatris olemas ka lavastusena? Filmi on paljud näinud, aga miks just lavastus ja Rakvere Teatris?

Peamine põhjus ongi see, et esmalt oli olemas näidend, kümme aastat hiljem tuli film. Kui vaatasin filmi, siis huvitas mind väga, et mis näitemäng seal taustal siis on, ja lugedes sain aru, et näitemäng oli põnevam. Niimoodi ta mind kummitama jäi. Teadsin kahte näitlejat, kes sobinuks ideaalselt peaosa mängima, ja üks neist oli Rakveres. Peetril ei ole just väga palju selliseid dramaatilisi tegelasi olnud.