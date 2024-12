Uuel aastal tiheneb rongiühendus Türi ja Tallinna vahel

„Rongiliiklus on ühistranspordi selgroog. Viimase kümne aasta jooksul on rongireisijate arv kahekordistunud ja tipptundidel on rongid üha rahvarohkemad. Mul on hea meel, et rongiliiklus muutub uuel aastal inimestele mugavamaks, sest tellitav veomaht kasvab märkimisväärselt,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. „Kui taristuremondid järgmise aasta sügiseks Tapa–Tartu vahel valmivad, saab suurendada väljumiste arvu Tartu, Narva, Rapla, Aegviidu ja Viljandi suundadel. Samuti väheneb Tartu suunal märkimisväärselt reisiaeg.“

Ministri sõnul on suur uuendus ka ühistranspordireformi käigus Eestis reisirongidel esimest korda käivituv taktsõiduplaan, mis toob läänesuunal (Tallinn–Keila/Turba/Paldiski/Kloogaranna) kaasa reisijatele märkimisväärselt parema sõiduplaani. „Taktsõiduplaan suurendab väljumiste arvu ja need toimuvad fikseeritud lühikese ajavahemiku tagant, et reisijad ei peaks oma päeva ühistranspordi väljumisaegade järgi sättima. See tõstab ka ühistranspordi konkurentsivõimet.“

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul on ettevõte valmistunud 2025. aastal toimuvateks muutusteks pikalt. “Väljumiste arv Eestis kasvab tuntavalt ja lisaks alustame rahvusvahelise reisiteenuse pakkumisega,” ütles ta.