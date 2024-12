Otepää kandi jõulumees Jann on juba umbes 15 aastat tegutsenud ning paljudele rõõmu toonud.

Kantar Emori jõuluteemalisest uuringust selgub, et päkapikud on lastega peredes endiselt väga usinalt käimas ning igasse seitsmendasse Eestimaa peresse on tänavu oodata ka jõuluvana.