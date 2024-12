Volikogu liikmed tegid enne aasta lõppu heateo

Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid märkis, et Hiiumaa vallavolikodu üleskutsel on sügav tähendus. „Advendiaeg on koosolemise ja hoolimise aeg. See on periood, kus väikestest headest tegudest saavad suured imed. Toetades Kingitud Elu fondi, saame kinkida lootust ja elupäevi neile, kelle elus on praegu rasked ajad,“ ütles Luhalaid.