Türi jättis sihtasutuse Järvamaa küsitud lisatoetusest ilma

Sügisel pöördus sihtasutus Järvamaa kolme Järvamaa omavalitsuse poole sooviga leida võimalusel lisaraha igaaastase omaosaluse suurendamiseks, et paremini teostada maakondlikke ühistegevusi.

Viimased seitse aastat on omavalitsuste toetus maakondlikule ühisorganisatsioonile püsinud muutumatuna. See on igaühelt 5000 eurot, millele lisandub neli eurot iga elaniku kohta vallas või linnas. Sihtasutus tegi oma pöördumises ettepaneku tõsta toetus järgmisest aastast 8000 eurole ning iga elaniku kohta lisada viis eurot.