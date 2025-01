Kaksikute treener Teppan usub, et nad võiksid küündida Alevi tipptulemuse lähedale

23aastaste suusakaksikute Keidy ja Kaidy Kaasiku treener Jaanus Teppan usub, et naised on võimelised sel talvel murdmaa maailmakarikasarjas 15. koha piirimaile, kirjutab Õhtuleht.

See oleks kõva edasiminek, sest Keidy nihutas hiljuti Davosi 20 km klassikadistantsil karjääri tippmargi 26. koha juurde, Kaidy on olnud parimal päeval 23. Aga see oli märtsis Faluni 10 km klassikas, tänavu on Kaidy kõrgeim koht 32.