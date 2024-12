Algas Järvamaa aasta teo hääletus

Samliku Pekker Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Samliku Pekkeri pagarikoda Türil

Järva- ja Pärnumaa piiril tegutsev pagarikoda Samliku Pekker on kahe noore inimese, Eva ja Raido Soosaare pereettevõte, mis mõtleb ennekõike kogukonnale. Just Türilt on nad Raido sõnul leidnud sellise sõbraliku kogukonna, mistõttu hakkasidki kevadel laienemisplaane pidades Türi poole mõtteid veeretama.

Laieneda võinuks ju ka suvepealinna Pärnusse, ent Raido ütlust mööda langes valik siiski Türi kasuks, sest asukoht on logistiliselt sobivam.

Sobivad ruume, kuhu pagarikoda ja pisikest kohvikut rajada, pakkus AS Go Property neile Kaare tänavas asuvas tööstuspargis ning pagaritele see pakkumine sobis. Ehitustööd vanas laoruumis vältasid hilis­sügisest jõulueelse nädalani, pidulikult lõi Samliku Pekker Türil uksed valla 21. detsembril. Samliku Pekkeri firmatoode on haputainast leivad-saiad. Pagarikoda-kohvik on avatud neljapäevast pühapäevani, lisaks korraldavad Soosaared seal toidu- ja joogiteemalisi eriüritusi.

Purskkaev on kingituseks endise koolimaja saja aasta juubeli puhuks. Iga õun sümboliseerib üht kümnendit sajandivanuse maja ajaloost. Foto: Dmitri Kotjuh

Türi linna uus purskkaev

Septembri alguses avati Türil pidulikult uhke huviväärsus: endise algklasside maja, nüüdse vallavalitsuse hoone ees taastati tänavu suvel purskkaev, seda täiesti uuel kujul.

Aastakümneid seal tühjalt seisnud purskkaev ja selle basseiniosa lammutati, uus veesilm on basseiniosata, ent seda uhkem: purskkaevu kujunduselemendid on kümme betoonist ja valgeks värvitud õuna, neist igaüks kaalub 300 kilo.