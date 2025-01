Põnevad kunstileiud Paidest seati ülevaatenäituseks

Väljapanek on pühendatud mehele, kelle idee- ja teostuse tulemusel valmis 1930. aastal Kaitseliidu Järva Maleva Paide Malevkonna lipu kavand. Paelinna aktiivsemad kaitseliitlased on võtnud südameasjaks taastada malevkonna ajalooline lipp Kaitseliidu Järva Maleva Paide Üksikkompanii sümbolina, mis näitab üksikkompanii järjepidevust II maailmasõja eelse malevkonnaga. Sellest johtuvalt asus muuseum otsima jälgi lipu kavandi võimaliku autori tuvastamiseks. Uurimistöö tulemusel selgus, et lipu kavandi töötas välja omaaegne Kaitseliidu Järva malevlane Oskar Jürgen, kes 20. sajandi alguses oli Paides tuntud kunstihuvilise seltskonnategelasena. Võttes kontakti lapselapse Hedi Jürgeniga, jõudis muuseumi vaatevälja põnev kollektsioon erinevaid Oskar Jürgeni loodud kunstitöid. Tulenevalt seigast, et 4. jaanuaril toimub Paide vallimäel ja Wittensteini tegevusmuuseumis ajaloolise Paide Malevkonna lipu tseremoonia, seati aastakümneid Jürgenite perekonna varaks olnud kunstitööd ülevaatenäituseks. Oskar Jürgeni lemmiktehnikaks oli pastell, süsi, tušijoonistused, monokroomsed tušimaalid, hiljem ka akvarell. Varasemates piltides oli viiteid juugendile, hilisemad tööd on üsna realistlikud. Enamasti kujutas ta motiive loodusest, tihti oma lähemast koduümbrusest, ka on ta joonistanud portreesid Eesti suurmeestest. Vanemas eas armastas ta maalida ka loodusfotode järgi, sageli tegi ühest tööst mitu varianti.