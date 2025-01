Türil möödus 2024. aasta kõige sajusemalt

Eesti keskmine õhutemperatuur oli 8,1 °C (norm 6,4 °C), see on teine koht arvestatuna 1922. aastast. Veel soojem on olnud vaid 2020. aasta, siis oli Eesti keskmine õhutemperatuur 8,4 °C. Päikesepaistelisi tunde oli 1958, see on veidi enam Eesti keskmisest normist, mis on 1 830 tundi. Päikese rohkuse poolest on see 15. koht, arvestatuna 1961. aastast.