Uuringust selgus, et AI-l põhinevaid rakendusi kasutab koolitöödega tegeledes igal nädalal 39 üheksanda kuni kaheteistkümnenda klassi õpilastest. Uuringus küsiti noortelt, kas tehisintellekti õpe peaks kuuluma õppeprogrammi. Sellega nõustus 76 protsenti vastanutest.

Pärnu Koidula gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Siim Ruuli tundides on juba praegu tehisaru kasutamine vältimatu osa õppeprotsessist. Ruul on leidnud lahendused, kuidas tehisaru abil ka oma tööd lihtsustada ja koolitunde põnevamaks muuta. “Kui tunniteemade katmiseks olid mul vanasti enda tehtud konspektid, siis nüüd saan need AI käest. Kui vajan näiteks teise maailmasõja kronoloogiat, siis saab tehisaru selle loomisega suurepäraselt hakkama,” ütles Ruul.