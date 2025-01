Ringhäälingumuuseumi külastatavus aastaga kasvas

Muuseumi direktor Juhan Sihveri sõnul oli sünnipäeva tähistades põhjust rõõmustada eelkõige selle üle, et kõik mittetulundusühingu asutajad (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ringhäälingute Liit, AS Levira, Türi Vallavalitsus) on jätkuvalt liikmete hulgas ja külalised on pärast koroonaviiruse sundsulgemisi ning piiranguid muuseumi taas leidnud. Kokku on muuseum tegutsemisaastate jooksul võtnud vastu üle 100 000 külalise.