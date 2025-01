Näitus palverännakutest avab ajaloo rääkimata lugusid

Tegevusmuuseumi teadusjuht Ründo Mülts selgitas, et palverändurid pole sugugi kadunud nähtus, vaid neid leidub hulgaliselt ka tänapäeval. "Vahe on vaid selles, et keskaegseid palverändureid kannustasid teele minekul usulised motiivid, tänapäeva palverändurid on pigem ilmalikud ning neid ajendab teekonda ette võtma soov pääseda eemale argielu rutiinist, avastada uusi paiku ja kogeda looduse ilu," lausus ta.