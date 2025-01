Paide tantsustuudio juht Triinu Leedmaa rääkis, et kontserdid on kolmandat hooaega tegutsevale klubile saanud toredaks tavaks. Tantsijatel on alati eesmärk, mille nimel pingutada ja ilusat etteasted, mida lihvida.

Seekordse kontserti ülesehituse inspiratsioon sündis laulust, mis räägib elust ja see lugu kõlas nii kontserti alguses kui ka lõpus. "Täna me sõitsime läbi elu koos erinevate lugudega. Iga laul on inspireerinud mingist hetkest või olnud toeks raskel ajal või on tegu hoopis kaasahaarava ja lõbusa looga, mis meie elus on kõlanud," jutustas Leedmaa.