Täna hommikul said Aravete päästekomando päästjad väljakutse Roosna kanti. Seal oli auto pimeduse varjus otsa sõitnud puule, mis oli risti üle tee.

Päästjad vabastasid tee ja puhastasid selle oksarisust. Juhtunu on aga kindel märk sellest, et kõrvalteed on väga lumised ja seal võivad liiklejaid ees oodata nii mõnedki ootamatused. Seega soovitavad päästjad olla liikluses eriti ettevaatlikud või võimalusel üldse kodus püsida.