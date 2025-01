Järvamaal pole elektrikatkestustega erilist muret olnud

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et Elektrilevi on kogu viimase ööpäeva suurendatud jõududega lahendanud rikkeid, mis lumetorm üle Mandri-Eesti kaasa tõi. "Pingutame kahes vahetuses tööd teha, et võimalikult kiiresti saaks rikked lahendatud ja elektrivarustus taastatud ning enamus lasteaedu ja koole saaksid homme ikka uksed avada,“ sõnas ta.