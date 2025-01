Paide sotsid jäid ilma nimekast liikmest

Septembris kirjutas Järva Teataja, et kohalikud sotsiaaldemokraadid said oma ridadesse liikme, kes seni kuulus konkureeriva valimisliidu ridadesse - Paide ajaloohuvilise ja varem suhtlusvõrgustikus X nime Keskaja Inimene nime all tuntust kogunud Robert Reismani. Tänaseks on mees aga erakonnast lahkunud.