PILDID Südamekodud tunnustasid aasta töötajaid

„Südamekodud on kiiresti kasvav organisatsioon – tänaseks on kokku üle Eesti 12 Südamekodu, millest töötab enam kui 500 inimest. Eesti suurima eakatekodu ketina tegeleme väga palju hooldusteenuse kvaliteedi küsimustega, milles peamist rolli mängivad just töötajad – meie inimesed. Kuigi hoolduse kvaliteet on paljude jaoks abstraktne mõiste, on tegemist siiski väga selgelt praktilise valdkonnaga: kvaliteet väljendub igapäevastes tegevustes, mis tulenevad töötajate pädevusest, elanike vajaduste arvestamises ning ka rõhuasetustest juhtimises. Kvaliteeti loovad just inimesed oma hoiakute, suhtumiste, oskuste ja ka väärtustega,“ sõnas Südamekodud AS juhatuse liige, kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve.