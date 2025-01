Järva vald hakkab noortele stipendiumi maksma

Stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada Järva vallast Eesti või välisriigi kõrgkooli magistriõppesse õppima läinud üliõpilasi, et nad saaksid rohkem pühenduda õpingutele ja side kodukohaga ei katkeks. Stipendiumi suurus on 1500 eurot ja seda antakse tudengile üks kord.