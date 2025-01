Kolmetoalise korteri üldpind on 67,20 m2 ja see asub 18 korteriga elamus esimesel korrusel. Korteriühistu on toimiv. Naaberkorterites peetakse koeri.

Elamus on keskküte (kaugküte), elamu on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Korteris on mööbel, pliit, boiler, külmikud, pesumasinad. Renoveeritud on elutuba.