Pärandtehnoloog ja Kudujate Koopiaklubi eestvedaja Anu Pink sõnas eelmise aasta alguses, et eestlased olid vanasti üpris paiksed, mistõttu on kindad olnud igas kihelkonnas erinevad. «Võisid erineda mustrid, võisid erineda isegi värvid, mida valiti ja mida kõige ilusamaks peeti,» selgitas ta. «Kindlasti on Eesti kinnas villane, see on kõige esimene tingimus, ja sageli on see üpris tihedalt kootud.»