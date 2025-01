Martin Sildos rõhutas Kuku raadiole antud intervjuus, et gala repertuaar on inspireeritud eeskätt solistide eelistustest ja ideedest: "Mulle ei meeldi üldse selline kontseptsioon, kus fikseeritakse kõik lood täpselt ära ja solist peab laulma midagi kindlat. Mulle meeldib, kui solistid annavad ka enda panuse, sest nende maailm ju selles muusikas on vahel palju laiaulatuslikum," ütles ta.