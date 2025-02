EHR andmete järgi on hoone ühekorruseline, ehitusaluse pindalaga 233.0 m2, kasutamise otstarbe pinnaga 201.4 m2. Hoone täpne seisukord on teadamata, mistõttu eeldatakse, et ehitis on ammortiseerunud. Krundi suuruseks on aga 2634 m².