Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide menetlusgrupi juht Airika-Helle Jalast rääkis, et viimasena, 2025. aasta jaanuari lõpust nimekirja lisatud Järvamaa tagaotsitav on Mari-Liis Tomson (33), kelle seadusevastased teod on seni olnud valdavalt vargused. Näiteks 2022. aasta lõpus mõisteti talle tuttavate tagant varastamise eest näiteks Paide kohtumajas aastane tingimisi vangistus.