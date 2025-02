VIDEO Järvamaa ohvitser ajab Kaitseväes suurtükiasja

„Rõõm on tõdeda, et esimesed liikursuurtükid CAESAR on kaitseväele üle antud. Lepingu sõlmisime eelmise aasta juunis ja läks kõigest pool aastat, et esimesed liikursuurtükid CAESAR Eestisse jõuaksid,“ kommenteeris Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.