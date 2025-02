Järvamaa korterituru traagika Pealinna minemise surve on tugev, jääjad hindavad suuresti vaid Paide ja Türi elupindu

2024. aastal tehti Järva maakonnas 401 korteritehingut, mida on 11% rohkem kui aasta varem, kuid mis jääb 2022. aasta tasemest madalamaks. Turuaktiivsus on tõusnud ja jõudnud umbes 2019. aasta tasemele, mis on olnud oodatav pärast pikka langustsüklit.