FOTOD Paide bussijaama ootesaal sai parem kui varem

Jaanuari lõpus kirjutas Järva Teataja, et Paide bussijaama ootesaali interjöör on vandaalide poolt mitmelt poolt lõhutud ning selle üldilme näeb kole välja. Hoone omanik lubas kõik korda teha. Nüüd andiski ta teada, et remonttööd on lõppenud ja ootesaal on hubasem kui varem.