Juta lilleäril on täna juba 20. lillerohke sõbrapäev

Lillepoe omanik Juta Hurt ütles, et ei suuda uskuda kui kiiresti aeg on läinud. "Aga mul on hea meel, et kuulasin omal ajal abikaasat ja tegin selle julgustüki ära," sõnas ta. "Ma küll julgesin oma lillepoest unistada, aga ma pole päris kindel, kas ma seda omal algatusel oleks teinud."

Lilleseadmiskogemused ning töökogemus kahes Paide lillepoest olid Hurdal olemas ning teda kõnetasid Suur-Aia tänava kortermaja alumisel korrusel tühjalt seisnud suurte akendega ruumid. "Mulle tundus, et just sinna sobiks lillepood hästi. Kuigi ruumidel on nende 20 aasta jooksul omanikud mitu korda vahetunud, on mul olnud siiski õnne kõik need aastad samas kohas töötada," lausus ta.